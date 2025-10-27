◆みやざきフェニックス・リーグ巨人２―１ヤクルト（２７日・西都）巨人の浅野翔吾外野手が決勝打となる勝ち越し適時打を放った。「１番・ＤＨ」で先発出場。１―１の７回１死三塁で三遊間を抜ける適時打を放ち、三塁走者の荒巻が生還した。「強いゴロで抜ければいいなと思っていました。うれしいです」と振り返った。続く中田の打席の初球で二盗に成功すると、中田の投ゴロの間に三塁を陥れる積極的な走塁も見せた。