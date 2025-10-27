King ¡õ Prince¤Î¹â¶¶³¤¿Í¤¬27Æü¡¢Åìµþ¡¦ÆüÈæÃ«¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÂè38²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¡×(TIFF)¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¹â¶¶³¤¿Í¹â¶¶¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø·¯¤Î´é¤Ç¤Ïµã¤±¤Ê¤¤¡Ù(11·î14Æü¸ø³«)¤Î¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëË§º¬µþ»Ò¡¢ºä²¼Íº°ìÏº´ÆÆÄ¤È¤È¤â¤ËÅÐ¾ì¡£º£²ó¤¬¼«¿È½é¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¹â¶¶¤Ï¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤éÊâ¤­¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐÃÅ¤¹¤ëºÝ¤Ë¤ÏË§º¬¤ò¥¨¥¹¥³¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£Ç¯¤ÎÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ï¡¢10·î27Æü¤«¤é11·î5Æü¤Î10Æü´Ö