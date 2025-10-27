公立中学校の部活動の地域展開（地域移行）を巡り、国の新たな指針の骨子案が27日示され、地域クラブ活動の指導者として小学校の体育専科教員などの参画を促すことや、クラブ活動の公的な認定制度を設けることを盛り込んだ。