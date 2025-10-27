食のセレクトショップ「DEAN & DELUCA(ディーン&デルーカ)」は11月1日午前11時、季節限定のコットン製のオリジナルバッグ「チャリティートートバッグ 2025」を発売する。今回のチャリティートートバッグは、Sサイズ(税込2,750円)、Lサイズ(税込3,300円)の2サイズで、カラーバリエーションは「カフェオレ」「ラピスブルー」の2種類。バッグの売り上げの一部は｢セーブ･ザ･チルドレン｣に寄付される。販売店舗は、マーケット店