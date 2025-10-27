ABEMAオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』(毎週月曜20:00〜)第5話が、きょう27日に配信される。『MISS KING / ミス・キング』場面カット○女性が棋士を目指すことの過酷さと重み若手登竜門の新人リーグに挑む国見飛鳥(のん)。その舞台には、女流棋士・早見由奈(鳴海唯)の姿もあった。由奈は、結城龍也(森愁斗)との結婚を機に、結城香(山口紗弥加)から女流棋士をやめるよう諭されていた。この大会が、由奈にとって現役最