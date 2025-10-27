マクドナルドは11月19日から、コールドドリンク（紙カップ用）のフタを、リサイクルPET製のストローなしで飲めるフタ（ストローレスリッド）に順次変更すると発表した。今回導入するストローレスリッドは、店内利用だけでなく、デリバリーやテイクアウト、ドライブスルーなど様々なニーズへの対応と、地球環境負荷の低減を両立するため、3年以上の期間をかけて開発したもの。素材にはリサイクルPETを100％使用しており、ストローな