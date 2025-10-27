岡山県がホンダモビリティ中四国と協定 岡山県は災害で停電などが起きた場合に、電気自動車を電力の供給元として活用するため、自動車販売会社のホンダモビリティ中四国と協定を結びました。 災害時に県に貸し出される車は「N-ONE e: 」と「N-VAN e: 」です。供給した電力を家電にも使えるよう変換する装置も併せて貸し出します。 （ホンダモビリティ中四国／長谷川弘邦 代表取締役社長）「今まで明かりといえば火し