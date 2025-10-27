コミック誕生75周年を迎える「PEANUTS(ピーナッツ)」と、導入美容液発想のヘアケアブランド「myBoostars(マイブースターズ)」のスペシャルコラボが実現！シャンプー＆トリートメント、さらにブランドのシグネチャーアイテムであるブースターミストが、スヌーピーと仲間たちがお風呂で楽しそうに過ごすデザインの限定パッケージに。2025年10月27日よりネイチャーラボ公式ECストアで先行発売がスタートした。クリスマスギフトにもぴ