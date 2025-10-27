２７日、アルバニージー首相（左）と握手を交わす李強総理。（クアラルンプール＝新華社記者／黄敬文）【新華社クアラルンプール10月27日】中国の李強（り・きょう）国務院総理は27日、マレーシア・クアラルンプールでオーストラリアのアルバニージー首相と会談した。２７日、アルバニージー首相と会談する李強総理。（クアラルンプール＝新華社記者／殷博古）