■全国の28日（火）の天気北海道の北で低気圧が発達し、日本付近にはこの時期としては強い寒気が流れ込むでしょう。北海道には、平地で雪の目安となる、上空1500メートル付近でマイナス6℃以下の寒気が入りそうです。北海道では、日本海側を中心に雪や雨が降り、平地でも雪の積もる所がありそうです。日本海側北部では、28日夕方までに、多い所で40センチの雪が降りそうです。また、風が非常に強く吹き、35メートルの最大瞬間風速