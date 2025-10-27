プロ野球・日本ハムは27日、有薗直輝選手が右肘のクリーニング手術を行い、無事に終了したことを発表しました。有薗選手は2021年にドラフト2位で日本ハムに入団した高卒4年目の内野手。今シーズン1軍ではキャリアハイの12試合に出場し、8月にはプロ初安打を記録しています。ファームでは92試合に出場して打率.306、18本塁打、出塁率.390の3部門でリーグトップでした。有薗選手は、球団の公式HPを通じてコメントを発表しています。