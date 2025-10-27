週明け２７日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比２７３．５５ポイント（１．０５％）高の２６４３３．７０ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１０３．２８ポイント（１．１０％）高の９４６７．２２ポイントと３日続伸した。売買代金は２６７０億７７２０万香港ドル（約５兆２５８７億円）に拡大している（２４日は２２６６億１３８０万香港ドル）。投資家の