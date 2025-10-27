プロ野球では日本シリーズが進む裏側で、各球団が戦力外通告選手を発表している。この日は西武・元山飛優内野手、野村大樹内野手、田村伊知郎投手に来季の選手契約を結ばない旨を通達した。日本シリーズに進出しているソフトバンクでも、浜口遥人投手、板東湧梧投手ら８選手、中日も津田啓史内野手ら３選手に同様の通達をした。浜口は１６年度ドラフト１位でＤｅＮＡに入団し、昨年オフに三森とのトレードでソフトバンクに入団