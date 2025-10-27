三重県庁＝津市スポーツ施設などで性的な意図を持ち、正当な理由なくアスリートを撮影する行為を「性暴力」と定義した三重県条例が27日、施行された。根絶を事業者の努力義務と定めており、県によると、アスリート盗撮を性暴力と捉えた条例は全国的に珍しい。罰則はなく、盗撮目的かどうかの判断は難しいとの指摘もある。条例は、性犯罪や性的虐待のほか、セクハラやストーカーの根絶も目指すとしている。「アスリートなど