第３８回東京国際映画祭（１０月２７日〜１１月５日）のオープニングイベントが２７日、東京・日比谷で行われ、元テレビ東京でフリーアナウンサーの大橋未歩が登場した。大橋アナはドレスアップしてレッドカーペットを歩き、ボディーラインあらわな黒の衣装で魅了。大ぶりな両耳のイヤリングも印象的だった。大橋アナはアニメ「無名の人生」に声優として出演しており、同作が同映画祭のアニメーション部門で上映される。