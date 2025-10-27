今年8月に放送した「24時間テレビ48」を中心に、今年9月末までに寄せられた募金の総額がおよそ19億6000万円となり、富山県内では総額1048万円余りが寄せられました。今年の24時間テレビを中心に、今年6月から9月末までに全国から寄せられた募金の総額は、19億5915万23円でした。内訳は、SUPER EIGHT・横山 裕さんのマラソン子ども支援募金が、7億9100万円余りで、全て子どもの支援のために役立てます。また、一般募金は10億3800万