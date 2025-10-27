マツコ・デラックスが27日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）に月曜コメンテーターとして生出演。日本で肥大化するハラスメント文化について私見を述べた。番組では、ベテランからの「いい感じで」という指示に対して、組織の若手がハラスメントと捉え困惑していると伝える記事を紹介。マツコは「すごい便利な言葉だよね」と理解を示しつつ「この番組を例に出しますけど、あのV（TR）の駄目なところを挙げてくださいっ