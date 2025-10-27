けさ、高岡市であいの風とやま鉄道の走行中の車両に女性が接触し、その後死亡しました。この事故で列車に最大で2時間ほどの遅れが出ました。警察などによりますと、きょう午前8時30分ごろ、高岡市和田のあいの風とやま鉄道、西高岡駅と高岡やぶなみ駅の間の線路上で、走行中の列車が女性と接触しました。女性は病院へ運ばれましたが、およそ1時間後に死亡が確認されました。この事故の影響で、あいの風とやま鉄道は、一部区間で一