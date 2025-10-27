第138回中国輸出入商品交易会（広州交易会）第2期が23日に開幕した。「高品質な暮らし」をテーマに、生活用品、ギフト・装飾品、建材・家具などが集中的に展示されている。第1期と合わせて、これまでに世界220以上の国・地域から19万人を超えるバイヤーが参加しており、世界の国・地域総数の9割以上を占めることになる。第2期は出展企業が1万社を超え、そのうち国家級のハイテク企業、専精特新（専門化・精密化・特徴化・新規性）