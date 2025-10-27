現在放送中のNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。【写真】次回『べらぼう』。ていが蔦重の子を宿し、歌麿の新作が評判となるなか、江戸の町は活気づく。一方の定信は孤立を深め…10月26日放送の第41回「歌麿筆美人大首絵」が放送されました。同回にて母のつよから髪を結ってもらいながら、初めて自らの境遇について聞かされた蔦重。その場でのやりとりと、蔦重を演じる横浜流星さん、つよ