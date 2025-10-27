第138回中国輸出入商品交易会（広州交易会）が中国南部の広東省広州市で開催中です。クリスマス関連商品が集中して出展される祝日用品専門エリアでは、海外からのバイヤーが熱心に商談を交わす姿が目立ちました。受注元の分布から、欧州が輸出の主力市場になっていることが分かりました。受注元の分布では、欧州が今回の広州交易会でのクリスマス関連商品の輸出の主力市場になりました。広東盈浩工芸製品で貿易業務を担当する黄