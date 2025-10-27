ロッテは27日、都城で行われる秋季キャンプの参加メンバーを発表した。▼ 投手小島和哉、種市篤暉、石川柊太、菊地吏玖、八木彬、高野脩汰、田中晴也、坂本光士郎、小野郁、鈴木昭汰、益田直也、木村優人、河村説人、横山陸人、廣池康志郎、澤田圭佑、吉川悠斗、森遼大朗▼ 捕手松川虎生、植田将太、寺地隆成、富山紘之進▼ 内野手池田来翔、友杉篤輝、安田尚憲、上田希由翔、石垣雅海、宮崎竜成、小川龍成、松石信八▼ 外野手藤