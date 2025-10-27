プロ野球創設期の名投手・故沢村栄治氏を記念し、今シーズン最も優れた先発完投型の本格派投手に贈られる「沢村賞」の選考委員会（選考委員：平松政次、堀内恒夫、山田久志、工藤公康、斎藤雅樹）が27日、東京都内で開かれ、伊藤大海（日本ハム）の初受賞が決定した。伊藤は球団を通じて「ピッチャーとして憧れていた賞であり、目標にしてきた賞ですので、選んでいただき、本当に光栄です。1シーズン投げてきたことを評価して