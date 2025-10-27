ソフトバンクは27日、加藤晴空捕手（22）に対し、来季の契約を結ばないことを伝えた。偏差値60を超える佐賀の進学校でもある東明館高出身。主将だった2021年に同校初となる甲子園に出場し、捕手と投手の「二刀流」でチームを引っ張った。その年のドラフト会議でソフトバンクから育成10位で指名され、こちらも同校初のプロ野球選手となった。ただ、プロの世界は厳しかった。強肩と俊足を生かして捕手一本に絞るも、打撃でなか