暗がりでもがいたまま、タカのユニホームを脱ぐことになった。ソフトバンクの板東湧梧投手が来季戦力構想外の通告を受けた。現役続行を希望している。通告を受けた直後、右腕は「やっぱりこの2年振り返ってみて、もう一つ自分を信じ切れなかった。その悔しさはあります」と反省を口にした。2023年は先発も含め30試合に登板し、6勝。翌24年は先発ローテーション入りを目指していた。24年の春季キャンプ始まりには「余裕がない