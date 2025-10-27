山形県産の農産物を広く知ってもらい販路拡大につなげようと天童市できょう、県外のシェフやバイヤーを招いた産地見学交流会が開かれました。 【写真を見る】県産農産物の販路拡大へ県外のシェフやバイヤーが生産現場を見学（山形） この見学会は、県外のシェフやバイヤーに県産の農産物への理解を深めてもらい販路拡大につなげようと行われているものです。 きょうは首都圏や関西圏からシェフや百貨店のバ