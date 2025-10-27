豊橋競輪場のF1「奇跡の米女神のほほえみ杯」が28日、開幕する。27日は前検が行われた。前回の弥彦で9連勝特進Vを決めた高橋舜（24＝宮城）が予選10RでS級初戦を迎える。「（前検日の）前夜から、めちゃくちゃ緊張しています」と、まずは神妙な面持ちでコメント。番手にはG1・3冠、G2・2勝の渡辺一成がつく。いきなり責任重大だが「特進が懸かったレースも緊張していた。いい緊張感を保てている」と、プレッシャーを力に替え