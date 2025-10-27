キケ・ヘルナンデス選手の新しいTシャツに話題が集まっています。ドジャースのお祭り男ことキケ選手は、以前も大谷翔平選手のRPG風Tシャツやサッカー日本代表ユニホームなど練習時にかわいいアイテムを着用していました。今回披露したTシャツには「SUPER HERNANDEZ BROS.」と任天堂の“スーパーマリオブラザーズ”のようなタッチのTシャツとなっていました。ポストシーズンで4度のマルチ安打で打率.273とポストシーズンで今季も勢