記者会見する尾崎官房副長官＝27日午後、首相官邸尾崎正直官房副長官は27日の記者会見で、トランプ米大統領の来日に関し「関係者の安全や行事の円滑な運営を確保するため、万全な警備態勢で臨む」と述べた。29日までの滞在中、東京都内の移動は公共交通機関を使うなど、警備への理解と協力を呼びかけた。米当局と緊密に連携し、日米首脳会談が開かれる施設や在日米軍基地などの警戒を強化するほか、交通規制を実施すると説明。