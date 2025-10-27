新潟県上越市の山林で27日朝、測量をするため森林を歩いていた男性2人がクマに襲われケガをしました。警察などが周辺の住民に警戒を呼びかけています。 27日午前9時前、上越市大島区棚岡の山林で測量作業をするため歩いていた男性2人が体長1メートルほどの子グマに襲われました。被害に遭った人は「歩いてる最中に右前の方でガサゴソって音がしてそれで見たらいたっていう感じ。こっちが気づいた瞬間にもう向かってきて襲わ