トヨタ自動車は、今年4月から9月までの世界販売台数が、去年の同じ時期から4.7％増えた526万7216台で、上半期として過去最高を更新したと発表しました。北米や中国市場でハイブリッド車が好調で、アメリカでは4月に発動したトランプ関税を受け、値上げを見越した駆け込み需要があったとしています。一方、国内の販売台数は、カムチャツカ半島付近の地震による津波で物流に影響が出たことなどから、わずかに前年割れとなりま