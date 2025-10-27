ドジャースはブルージェイズとのワールドシリーズ（ＷＳ）第３戦（２７日＝日本時間２８日）に向け、２６日（同２７日）にドジャー・スタジアムで最終調整した。敵地トロントでの２戦目までを１勝１敗。次戦からは３試合連続の本拠地開催で、３連勝を決めれば再び移動することなくＷＳ連覇となる。初戦は投手陣が大量失点して大敗。２戦目は山本の完投勝利で見事に盛り返した。攻撃陣は２試合で９得点を挙げている中、普段はラ