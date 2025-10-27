シーズンで最も活躍した先発投手に贈られる「沢村賞」の選考委員会（堀内恒夫委員長＝元巨人）が２７日、都内のホテルで開かれ、日本ハム・伊藤大海投手の受賞が決まった。堀内委員長は会見で、今季チーム完投数が２３で１２球団トップだった日本ハム・新庄剛志監督を評価した。「新庄監督、ただもんではないなと私は感じております。（先発完投の）原点回帰というんですか、そういう感じの談話をよく私も耳にしたり、目にした