刑務所を出た出所者らを受け入れる施設が、国の予算不足を理由に運営の危機に直面している。今年6月には、立ち直りを重視する新たな刑罰「拘禁刑」が導入されたばかりだ。しかし、国が掲げる理念とは逆行する現状に、関係者からは「再犯して刑務所に戻ったほうがいいと思う人も出てくるかもしれない」との不安の声が上がっている。（弁護士ドットコムニュース・一宮俊介）●「委託費を出せない」突然の知らせに困惑刑務所などを出