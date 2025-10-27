週末に行われた高校サッカー選手権静岡県大会決勝トーナメント1回戦。3連覇を狙う静岡学園は、西部の強豪・白の浜名と対戦。静学は、前半7分、コーナーキックのチャンス。これに3番･吉田が頭で合わせ、先制します。後半に入っても攻める静学。14分、13番･杉田がミドルシュート。これが相手に当たってゴールに吸い込まれ、追加点。対する浜名は37分、左サイドを崩すと、9番の黒田。こぼれ球を