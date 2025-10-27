通貨オプションボラティリティードル円１週間９．４％、上昇一服 USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK9.386.007.496.40 1MO8.745.907.347.00 3MO9.046.297.776.99 6MO9.226.658.187.32 9MO9.316.868.477.56 1YR9.377.008.667.73 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK7.988.466.92 1MO8.05