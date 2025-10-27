欧州株慎重な取引開始一方、米株先物は続伸 東京時間17:27現在 英ＦＴＳＥ100 9645.77（+0.15+0.00%） 独ＤＡＸ24270.35（+30.46+0.13%） 仏ＣＡＣ40 8212.79（-12.84-0.16%） スイスＳＭＩ 12523.70（-44.48-0.35%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間17:27現在 ダウ平均先物DEC 25月限47669.00（+273.00+0.58%） Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限6881.75