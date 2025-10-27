俳優の芳根京子とKing ＆ Princeの高橋海人（高＝はしごだか）が27日、東京ミッドタウン日比谷で行われた『第38回東京国際映画祭（TIFF）』のレッドカーペットに登場した。【写真】エレガント！芳根京子の手を取りエスコートする高橋海人ガラ・セレクション部門に出品された『君の顔で泣けない』に出演する芳根と高橋は坂下雄一郎監督とともにステージに現れた。レッドカーペットの終点では、報道陣から「ハートマークを作って