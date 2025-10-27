¸µÂçºåÉÜÃÎ»ö¤ÇÊÛ¸î»Î¤Î¶¶²¼Å°»á¡Ê56¡Ë¤¬27Æü¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ö½Ü´¶LIVE¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡×¤ËÀ¸½Ð±é¡£½©ÅÄ¸©¤ÎÎëÌÚ·òÂÀÃÎ»ö¤¬¡¢¸©Æâ¤ÇÁê¼¡¤°¥¯¥Þ¤Î¿ÍÅªÈï³²¤ò¼õ¤±¡¢¼«±ÒÂâ¤ÎÇÉ¸¯¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤è¤¦Í×Ë¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£¼«±ÒÂâ¤ÏË¡Î§¾åÉð´ï»ÈÍÑ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢È¢¥ï¥Ê¤ÎÀßÃÖ¤ä¶î½ü¤·¤¿¥¯¥Þ¤Î²òÂÎ¤Ê¤É¡¢¸åÊý»Ù±ç¤Î¤ß¤Ë¸Â¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¶¶²¼»á¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Þ¤Ç¡¢²¿¤Ç¤â¼«±ÒÂâ¤Ë¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÈ¿ÂÐ¡£ºÒ³²ÇÉ¸¯