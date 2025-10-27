俳優の八嶋智人（55）が27日、ニッポン放送「垣花正あなたとハッピー」（月〜木曜前8・00）に出演。MCを務めていた「トリビアの泉〜素晴らしきムダ知識〜」の裏話を語った。フジテレビ系列で2002年10月から2006年9月までレギュラー放送されていた雑学バラエティ番組。司会は八嶋と高橋克実が務め、タレントのタモリを筆頭にビビる大木やベッキーなど様々な芸能人がパネラーとして参加していた。八嶋は「お芝居にコンビで出