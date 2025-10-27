巨人は２７日、吉川尚輝内野手が東京都内の病院で「両側関節鏡視下股関節唇形成術」を終え、２０日には同じ病院で右股関節の手術（右関節鏡視下股関節唇形成術）を、本日は左股関節の手術（左関節鏡視下股関節唇形成術）を受けたことを発表した。退院後はジャイアンツ球場でリハビリを開始するという。吉川は今季１０７試合の出場で打率・２７７、３本塁打、３２打点。全試合出場を果たした前年から大きく出場試合数を減らして