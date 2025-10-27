アメリカのトランプ大統領の来日に伴う東京都内の警備強化について、尾崎官房長副長官は27日、「移動に際しては公共交通機関を利用するなど、警備等への理解と協力をお願いする」と呼びかけた。午後の記者会見で尾崎副長官は「トランプ大統領の来日にあたっては、関係者の安全や、関係行事の円滑な運営を確保するため、日本政府として万全な警備態勢で臨むこととしている」と説明。そして、「アメリカ当局とも緊密に連携しつつ、首