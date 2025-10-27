10月26日、各地でWリーグ2025－26シーズンのプレミアが4試合、フューチャーが2試合行われた。 今シーズン3連覇を目指す富士通レッドウェーブはシャンソン化粧品シャンソンVマジックと対戦した。富士通は前半を42－31とリードを奪うと、第3クォーターの相手チームスコアを9得点に抑えるディフェンスを見せ83－66で勝利した。林咲希がゲ&#125