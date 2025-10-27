三谷幸喜による新作ミュージカル『新宿発8時15分』が、2026年4月から5月にかけて、東京、大阪、福岡の3都市で上演されることが決定。あわせて、天海祐希、香取慎吾ら15名のキャストが発表された。 参考：香取慎吾、テレビと距離を置くことで得た新たな視点「改めて考える時間ができた」 2018年冬に初演を迎えた、三谷が作・演出を務め、荻野清子が音楽を手がけたオリジナルミュージカル第1弾『日本の歴史