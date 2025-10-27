週明け２７日の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比１２１２円高の５万５１２円と大幅続伸で遂に５万円台に突入した。相変わらず派手な大立回りが続くが、きょうはプライム市場の９割近くの銘柄が上昇し、リスクオン一色に染まったといっても過言ではない。しかし、それでも日経平均の値動きに関して言えば、ソフトバンクグループやアドバンテストなど寄与度上位の銘柄の値動きが圧倒的な支配力を持っていることに変