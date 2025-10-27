水引アクセサリー雑貨ブランド「紙単衣（かみひとえ）」から、新アクセサリーシリーズ「WaO（ワオ）」が発表されました。2025年10月27日よりPOP UPイベントにて販売を開始した本シリーズは、「和をまとい、輪を結ぶ。」をコンセプトに、水引の輪をモチーフにしたアクセサリーシリーズです。輪が連なりあう軽やかでリズミカルな造形が特徴。色展開は、「ネイビー」「ボルドー」「マスタード」「チャコールグレー」の4色で、ピアス／