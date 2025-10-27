ドラゴンズは10月27日、土生（はぶ）翔太投手と山浅龍之介選手、津田啓史選手の3人に来季の契約を結ばないことを通告しました。3選手とも球団側が、育成契約の打診をしているということです。 【写真を見る】ドラゴンズ 3選手と来季の契約結ばず 球団側は育成契約の打診 土生翔太投手(24) 山浅龍之介選手(21) 津田啓史選手(22) 土生翔太(24)投手は、横浜高校－桜美林大学－茨城アストロプラネッツを経て、2023年のド