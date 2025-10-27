日本ハムの伊藤大海投手プロ野球草創期の名投手、故沢村栄治氏を記念し、シーズンで最も活躍した先発投手を表彰する「沢村賞」の選考委員会が27日、東京都内で開かれ、日本ハムの伊藤大海投手の初受賞が決まった。伊藤は27試合に登板して14勝8敗、防御率2.52、195奪三振の成績を残し、最多勝と最多奪三振のタイトルを獲得した。6完投して投球回数は両リーグ1位の196回2/3だった。選考委員会では阪神の村上頌樹投手、DeNAの東