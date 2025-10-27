カージナルスの外野手ヌートバー（ゲッティ＝共同）【ロサンゼルス共同】米大リーグ、カージナルスの外野手ヌートバーが今月に両かかとの手術を受け、来季開幕に間に合わない可能性があることが26日、明らかになった。球団編成担当が地元ラジオ局で語った内容を米メディアが報じた。来春開催の第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）出場は厳しい見通しとなった。母が日本人のヌートバーは、2023年に行われた前回大会