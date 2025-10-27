ソフトバンクからドラフト１位指名を受けた佐々木麟太郎内野手（米スタンフォード大）のマネジメント会社の担当者が２７日、東京都内で報道陣の取材に応じ、「来年は大学でプレーすることを決意している」という本人の意向を明らかにした。当面は所属チームの活動や学業に集中し、進路については来年７月に行われる米大リーグのドラフト会議を待って判断する方針。担当者によると、佐々木はインターネット中継で２球団から１位